«بيشموه زي الهيروين».. 9 طلاب يطحنون الطباشير في مدرسة أم سعد حشيش الحكومية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:26 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إقدام 9 طلاب في إحدى المدارس بالمنوفية، على طحن الطباشير واستنشاقه مثل المخدرات، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الواقعة

واستدعت إدارة «مدرسة أم سعد حشيش» الابتدائية التابعة لإدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، أولياء أمور 9 طلاب من الصف السادس الابتدائي بعد قيامهم بطحن الطباشير وتسخينه واستنشاقه داخل الفصل، في واقعة غريبة وغير طبيعية.

وأنذرت إدارة المدرسة أولياء الأمور لتحذيرهم من خطورة ما قام به هؤلاء الطلاب، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة في حالة تكرار هذا السلوك الغير مقبول بأي شكل.

وكشفت مصادر خاصة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم التحقيق في الواقعة لمعرفة حقيقتها من عدمه وذلك لغرابة الواقعة حيث أثارت جدل كبير جدا في الصحف التعليمية.