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مديرة تعليم 6 أكتوبر يتفقد عددا من المدارس (صور) - أخبار كلمتك

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مديرة تعليم 6 أكتوبر يتفقد عددا من المدارس (صور) - أخبار كلمتك

مديرة تعليم 6 أكتوبر يتفقد عددا من المدارس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:42 مساءً -  قامت فاتن مدكور، مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية موسعة لعدد من المدارس بالحي العاشر ومصعب بن عمير وأسامة بن زيد، وذلك بهدف متابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى الأداء داخل الفصول الدراسية.

رافق فاتن مدكور في هذه الجولة نخبة من القيادات التربوية، منهم منى فرج، مدير التجريبيات، وعباس الجنزوري، موجه أول للرياضيات، وجيهان محمود، مدير قسم الاتصال السياسي.

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 وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص إدارة 6 أكتوبر التعليمية على تعزيز جودة التعليم وتحسين الأداء المدرسي، حيث تعتبر المتابعات الميدانية أداة أساسية لرصد التحديات التي تواجه العملية التعليمية وتوفير الحلول المناسبة لها.

 

تهدف هذه الزيارات إلى ضمان توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب والمعلمين على حد سواء، وتساهم في رفع مستوى التحصيل العلمي والارتقاء بالعملية التعليمية بشكل عام.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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