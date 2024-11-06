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محافظ القاهرة: نسعى لتعزيز التعاون مع جميع المدن الأفريقية فى التطور الحضري - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة: نسعى لتعزيز التعاون مع جميع المدن الأفريقية فى التطور الحضري - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: نسعى لتعزيز التعاون مع جميع المدن الأفريقية فى التطور الحضري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:25 مساءً -  التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة  أوماجانو كاماتي عمدة مدينة ويندهوك بجمهورية نامبيا والوفد المرافق لها فى إطار مشاركته فى فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمى.

 وأكد د. إبراهيم صابر خلال اللقاء أن مصر بعمقها الإفريقي وبانتمائها لهذه القارة الطموح تسعى لمد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو يحرص على توطيد العلاقات المصرية مع كافة الدول الإفريقية  وعلى كافة الأصعدة والمستويات ايمانًا منه بالدور الهام الذى تمثله الدول الأفريقية.

وأضاف أن محافظة القاهرة تسعى لتعزيز علاقات التعاون مع جميع المدن الإفريقية، خاصة فى مجال التطور الحضري.

واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء التطور الحضرى الذي شهدته المحافظة خلال العشر سنوات الأخيرة في مجالات البنية التحتية والإسكان والقضاء على العشوائيات.

وأكدت عمدة مدينة ويندهوك أن مصر تربطها بناميبيا علاقات تاريخية،  حيث ساندت مصر ناميبيا للحصول على استقلالها،  مشيرة إلى تشابه التحديات الحضرية التى تواجه المدينتين، ورغبتها فى تبادل الخبرات عبر تعزيز الاتفاقيات بين الجانبين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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