إمام بالأوقاف يرد ربع مليون جنيه أرسلت لحسابه بالخطأ، والوزير يكافئه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:51 مساءً - أشاد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، بالشيخ شريف إبراهيم، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، لردّه مبلغ ربع مليون جنيه بعد أن تم تحويله عن طريق الخطأ إلى حسابه الشخصي، واصفًا إياه بـ"الإمام المثالي".

إمام بالأوقاف يرد ربع مليون جنيه أرسلته له بالخطأ

وفي رسالة تقدير للشيخ شريف إبراهيم، قال معالي الوزير: "أنت نموذج مشرف وإنسان مثالي، ضربت مثلًا رائعًا في الالتزام بالخلق القويم، وفي العمل بما تدعو الناس إليه، فالتأثير بالتطبيق والعمل أبلغ وأعمق من التأثير بالقول والكلام، موقفك هذا أبلغ من ألف خطبة عن الأمانة، ويسعدني أن أمنحك لقب الإمام المثالي".

كما أعلن الوزير أنه سيستقبل الشيخ شريف في مكتبه مطلع الأسبوع القادم لتكريمه وتسليمه درع وزارة الأوقاف وشهادة الإمام المثالي، تقديرًا لتصرفه النبيل وأخلاقه الرفيعة.

واختتم الوزير رسالته بدعوة جميع أبناء وزارة الأوقاف إلى الاقتداء بهذا النموذج، والتنافس في تقديم أمثلة عملية تعكس السلوك والأخلاق العالية، حيث التأثير بالصدق والأفعال يتفوق على التأثير بالكلام والخطب.

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