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وزير البترول يبحث مع رئيس "إس إل بى" دعم مبادرات التحول الرقمي بالقطاع - أخبار كلمتك

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وزير البترول يبحث مع رئيس "إس إل بى" دعم مبادرات التحول الرقمي بالقطاع - أخبار كلمتك

وزير البترول يبحث مع رئيس "إس إل بى" دعم مبادرات التحول الرقمي بالقطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذي لشركة "إس إل بي".


وتناول اللقاء التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ودعم الشركة المستمر لمبادرات الوزارة المختلفة، ولاسيما مبادرات التحول الرقمي للقطاع والتي يأتي على رأسها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG التي توفر وصولًا سهلًا وسريعًا وملائمًا إلى المعلومات الأساسية والبيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر. كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لتنمية الحقول المتقادمة عبر البوابة. 


كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال خفض الانبعاثات. والتطرق لدراسة التقاط الكربون وتخزينه في دلتا النيل البحرية التي أجريت بالتعاون مع كل من شركة إيجاس وشل في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إيجبس 2022، والتي تضمنت تقييم العديد من الخزانات وطبقات المياه الجوفية المالحة لتحديد مواقع الكربون وتخزينه في المناطق البحرية في دلتا النيل.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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