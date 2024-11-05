بعد تطبيق زيادتها رسميا.. أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:19 مساءً - أسعار السجائر.. أعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، زيادة أسعار السجائر اليوم الثلاثاء لجميع منتجات الشركة، حيث وصلت علبة سجائر كليوباترا الأكثر شعبية عقب الزيادة الجديدة إلى 38.75 جنيه.

أسعار السجائر

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، أسعار السجائر اليوم عقب الزيادة الجديدة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

وقرر مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، في اجتماعه المنعقد اليوم، زيادة أسعار السجائر بمختلف أنواعها، حيث تطبق الزيادة الجديدة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، معلنًا قائمة أسعار السجائر الجديدة والتي جاءت على النحو الآتي:

- سعر سجائر كليوباترا «بوكس - سوفت - كوين - كينج زايز - سوبر»: 38.75 جنيه.

- سعر سجائر كليوباترا بوكس 10: 27 جنيه.

- سعر سجائر بوسطن وبلمونت: 38.75 جنيه.

- سعر سجائر فايسروي، بال مال: 60 جنيهًا.

- سعر سجائر مونديال بأنواعها ومونديال سويتش «بلوبيري، منتول»: 38.75 جنيه.

- سعر سجائر ماتوسيان سوبر: 38.75 جنيه.

أسباب زيادة أسعار السجائر

وأوضحت الشرقية الشرقية للدخان أسباب زيادة أسعار السجائر والذي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، جاءت على النحو الآتي:

1- زيادة أسعار سجائر كليوباترا تأتي لامتصاص جزء من الزيادة الحاصلة في تكلفة التصنيع نتيجة تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من 31 إلى 48 جنيهًا.

2- ارتفاع أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية بشكل عام.

3- ارتفاع تكلفة الشحن نظرًا للظروف اللوجستية الحالية، مما كان له أثر كبير على زيادة التكلفة منذ شهر مارس الماضي.

4- مكون المواد الخام التبغية وغير التبغية يمثل أكثر من 75% من إجمالي تكلفة التصنيع «غير شاملة الضرائب»، وهو ما يمثل عبء كبير تحملته الشركة طوال الفترة الماضية، حيث حاولت امتصاص جزء من هذا العبء عن طريق تحسين الأداء التشغيلي.

5- بالرغم من الزيادة السابقة والتي تم تطبيقها في شهر أبريل الماضي والحالية، فإنها لم تتمكن بعد من تغطية العجز الناتج عن ارتفاع عناصر التكلفة، خاصة أن أي زيادة سعرية تتحصل منها الشركة الشرقية على 50% فقط من تلك الزيادة لتغطية جزء من الزيادة في عناصر التكلفة بينما يتم توريد 50% الأخرى إلى خزينة الدولة كضريبة قيمة مضافة وفقًا لأحكام القانون.