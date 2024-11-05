بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - مواقيت الصلاة.. تتصدر مواقيت الصلاة محرك البحث جوجل طوال اليوم، حرصا من المسلمين على معرفة موعد كل صلاة لتأديتها في وقتها، الأمر الذي يجعلنا نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة كما هو محدد من قبل الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة

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مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

مواقيت الصلاة في محافظة القـاهـرة

يُرفع أذان صلاة الفجر في محافظة القـاهـرة، الساعة 4:43 ص

يُرفع أذان صلاة الظهر في محافظة القـاهـرة، الساعة 11:38 ظ

يُرفع أذان صلاة العصر في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:43 ع

يُرفع أذان صلاة المغرب في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:5 م

يُرفع أذان صلاة العشاء في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:24 م

مواقيت الصلاة في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر في محافظة المنصورة، الساعة 4:43 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر في محافظة المنصورة، الساعة 11:38 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر في محافظة المنصورة، الساعة 2:41 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب في محافظة المنصورة، الساعة 5:3 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء في محافظة المنصورة، الساعة 6:21 م

مواقيت الصلاة في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر في مدينة الزقازيق، الساعة 4:43 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر في مدينة الزقازيق، الساعة 11:38 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر في مدينة الزقازيق، الساعة 2:41 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب في مدينة الزقازيق، الساعة 5:3 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء في مدينة الزقازيق، الساعة 6:23 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية، الساعة 4:49 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر في محافظة الإسكندرية، الساعة 11:44 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:46 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:8 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:28 م

مواقيت الصلاة في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر في محافظة طنطــا، الساعة 4:45 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر في محافظة طنطــا، الساعة 11:40 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر في محافظة طنطــا، الساعة 2:43 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب في محافظة طنطــا، الساعة 5:5 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء في محافظة طنطــا، الساعة 6:25 م

مواقيت الصلاة في محافظات مصر غد الاثنين 4 نوفمبر 2024

مواقيت الصلاة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 في المدن والعواصم العربية