طوارئ بالموانئ بسبب توقعات الأرصاد بارتفاع الأمواج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، بموجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مصحوبة بارتفاع فى الأمواج الأمر الذى قد يؤثر بالسلب على حركة الملاحة.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على بعض شواطئ "مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، بورسعيد" وتصل سرعة الرياح من 40:50 كم كل ساعة ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2: 2.5 متر.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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