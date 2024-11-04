أمطار ورياح.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، حتى يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الجاري.
وشهدت أنحاء متفرقة من القاهرة اليوم الإثنين هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.
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حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 نوفمبر 2024
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يومي الثلاثاء والأربعاء، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وحذرت هيئة الأرصاد من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وأشارت «الأرصاد» من انتشار شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت بوجود نشاط للرياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الثلاثاء 5 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الثلاثاء 5 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|17
|السواحل الشمالية
|24
|18
|شمال الصعيد
|27
|14
|جنوب الصعيد
|29
|17
درجات الحرارة يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|18
|السواحل الشمالية
|24
|18
|شمال الصعيد
|27
|15
|جنوب الصعيد
|30
|17
حالة الطقس يومي الخميس والجمعة 7 و8 نوفمبر 2024
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يومي الخميس والجمعة، حيث تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الخميس 7 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 7 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|27
|19
|السواحل الشمالية
|25
|18
|شمال الصعيد
|28
|15
|جنوب الصعيد
|31
|17
درجات الحرارة يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|18
|السواحل الشمالية
|25
|18
|شمال الصعيد
|27
|15
|جنوب الصعيد
|31
|17
حالة الطقس يومي السبت والأحد 9 و10 نوفمبر 2024
واختتمت هيئة الأرصاد بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
حالة الطقس يوم السبت 9 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 9 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|17
|السواحل الشمالية
|24
|18
|شمال الصعيد
|26
|14
|جنوب الصعيد
|30
|17
حالة الطقس يوم الأحد 10 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 10 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|17
|السواحل الشمالية
|23
|17
|شمال الصعيد
|26
|14
|جنوب الصعيد
|30
|17
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