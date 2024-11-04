أمطار ورياح.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، حتى يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الجاري.

وشهدت أنحاء متفرقة من القاهرة اليوم الإثنين هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 نوفمبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يومي الثلاثاء والأربعاء، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت «الأرصاد» من انتشار شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت بوجود نشاط للرياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 17 السواحل الشمالية 24 18 شمال الصعيد 27 14 جنوب الصعيد 29 17

درجات الحرارة يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 18 السواحل الشمالية 24 18 شمال الصعيد 27 15 جنوب الصعيد 30 17

حالة الطقس يومي الخميس والجمعة 7 و8 نوفمبر 2024

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يومي الخميس والجمعة، حيث تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الخميس 7 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 27 19 السواحل الشمالية 25 18 شمال الصعيد 28 15 جنوب الصعيد 31 17

درجات الحرارة يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 18 السواحل الشمالية 25 18 شمال الصعيد 27 15 جنوب الصعيد 31 17

حالة الطقس يومي السبت والأحد 9 و10 نوفمبر 2024

واختتمت هيئة الأرصاد بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم السبت 9 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 9 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 17 السواحل الشمالية 24 18 شمال الصعيد 26 14 جنوب الصعيد 30 17

حالة الطقس يوم الأحد 10 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 17 السواحل الشمالية 23 17 شمال الصعيد 26 14 جنوب الصعيد 30 17