البرهان: مصر حققت إنجازات كبرى ونهضة تنموية شاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - ألقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، كلمة في افتتاح المنتدى الحضري العالمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشكر البرهان مصر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن مصر حققت إنجازات كبرى ونهضة تنموية شاملة.

وأضاف أن: مصر أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص ممكنة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أن: الشعب السوداني يواجه حربا استهدفت مستقبله ومقتدرات شعبه.

المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة تشكر الرئيس السيسي وتثمّن الشراكة مع الحكومة المصرية

المنتدى الحضري العالمي.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن تحديات السكن