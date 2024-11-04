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البرهان: مصر حققت إنجازات كبرى ونهضة تنموية شاملة - أخبار كلمتك

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البرهان: مصر حققت إنجازات كبرى ونهضة تنموية شاملة - أخبار كلمتك

البرهان: مصر حققت إنجازات كبرى ونهضة تنموية شاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - ألقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، كلمة في افتتاح المنتدى الحضري العالمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشكر البرهان مصر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن مصر حققت إنجازات كبرى ونهضة تنموية شاملة.

وأضاف أن: مصر أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص ممكنة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أن: الشعب السوداني يواجه حربا استهدفت مستقبله ومقتدرات شعبه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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