مدبولي: المنتدى الحضري العالمي يعتبر أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:47 مساءً - رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور فعاليات المنتدى الحضري العالمي بنسخته الـ12 والتي تعقد بمدينة القاهرة، موضحا أن هذه الفاعلية تعتبر ثاني أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ، والتي شرفت مصر بتنظيم نسخة منه وهي قمة شرم الشيخ.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الاثنين علي هامش افتتاح المنتدي الحضري-أن اختيار مصر وتحديدا مدينة القاهرة لكي تستضيف الفاعليات كان يعتبر تحديدا لتفضيل الهابيتات أن تقام الفاعليات في مدينة ثانوية، حيث أن إقامة الحدث في العاصمة تكون لديها مشاكل وتحديات ومن الممكن ان تعيق الحركة داخل المدن.

وأشار إلى أن اختيار القاهرة كان يعد تحديا لوجود 22 مليون نسمة بها، أنه تم اختيارها مع وجود انتظام في حركة الدخول والخروج بها، و تواجد عدد ضخم جدا كمشارك في الفاعليات ما يقارب من 37 ألف مشارك، بينهم 72 وزيرا و96 محافظا وعمدة مدينة وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، ما يمثل تحديا لهذه المدينة لضمان الحركة من وإلى المنتدى.

ولفت إلى أنه نتيجة الجهود التى تم تنفيذها فى محافظة القاهرة تحديدا ومصر بصفة عامة من مشروعات النقل الحضري والبنية الأساسية والمشروعات الكبيرة، فيوجد لدينا الثقة ان هذا المنتدي سيكون قصة نجاح.

وأشار مدبولي إلى أن مديرة المنتدي الحضري أشارت إلى أن نسبة المشاركة هذا العام بالمنتدي تعد الأعلي فى تاريخ المنتديات الحضرية العالمية

ونوه بأن هناك تجارب عملية جرى تطبيقها بالقاهرة، منها الإسكان الاجتماعي، وسكن لكل المصريين، والإسكان البديل، مؤكدا أن مصر لديها أفضل تجربة في تطوير وتنمية المناطق غير الآمنة على مستوي العالم.

وأشار إلى إتاحة الفرصة لضيوف المنتدى لزيارة المشروعات في مصر على أرض الواقع والتى تعد ترجمة لاسس عمليات التنمية الحضارية، مؤكدا أن القاهرة تزخر بمشروعات التراث العالمي.

وأعرب مدبولي عن أمله في أن يخرج المنتدي بتوصيات هامة تحدث فارقا في التنمية الحضارية في ظل وجود التحديات و الأزمات العالمية التي يواجهها العالم وكان لها تأثير مباشر على التنمية الحضارية.

ونوه بأن مصر لها تجربة رائدة في المشروعات التنموية وهى مبادرة حياة كريمة لتنمية المناطق الريفية وتعود بالنفع على نحو 60 مليون مصري.