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وزير الخارجية يشدد على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يشدد على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:47 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً مع الدكتور على يوسف أحمد الشريف وزير خارجية السودان المكلف الجديد حيث قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لتوليه منصبه الجديد.

وأكد الوزير خصوصية العلاقات المصرية - السودانية، مثمناً على ما تربطه العلاقة بين البلدين الشقيقين من روابط تاريخية عميقة سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي.

واستعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الداخلية في السودان، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن دعم مصر الكامل للمؤسسات السودانية وشدد على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكداً أن مصر ستظل تقف بجوار السودان الشقيق في ظل الظرف الدقيق والمنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به حتى تتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وأكدا محورية قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، وعكس الاتصال تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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