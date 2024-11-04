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وزير الزراعة: 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

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وزير الزراعة: 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:47 مساءً - أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق عن تجاوز صادرات مصر الزراعية 7.1 مليون طن بقيمة حوالي 4.1 مليار دولار في الفترة من يناير الماضي وحتى 30 أكتوبر الماضي، بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا من رئيس الحجر الزراعي المصرى الدكتور محمد المنسي، حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.

وذكر التقرير أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الفاصوليا، البطاطا، المانجو، الطماطم، الثوم، الفراولة، الجوافة، والرمان.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 2 مليون و280 ألفا و106 أطنان، بالإضافة إلى تصدير 975 ألفا و839 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألفا و748 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة) المركز الرابع بإجمالي 239 ألفا و246 طنا، واحتل العنب المركز الخامس بإجمالي 180 ألفا و567 طنا، واحتلت البطاطا المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 175 ألفا و680 طنا.

وتابع التقرير أن المانجو حصلت على المركز السابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 127 ألفا و83 طنا، بينما احتل الرمان المركز الثامن بإجمالي 85 ألفا و421 طنا، بينما احتلت الطماطم المركز التاسع بإجمالي 37 ألفا و146 طنا، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 24 ألفا و606 أطنان، فيما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي 21 ألفا و295 طنا، في حين احتلت الجوافة المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 13 ألفا و613 طنا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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