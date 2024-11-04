وزير الإسكان في بابوا غينيا الجديدة يشيد بتنظيم مصر للمنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:43 مساءً - أشاد وزير الإسكان في بابوا غينيا الجديدة كوبي بوماريو، بتنظيم مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة.

وقال بوماريو - في تصريح صحفي لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المنتدى اليوم الإثنين - إنه عرض خلال جلسة للمنتدى، المشكلات التي تعاني منها بلاده فيما يتعلق بتغير المناخ وعواقبه، وهو ما يجعل هناك حاجة ملحة لجهود التنمية الحضرية من جانب الأمم المتحدة، مشيرا إلى مشكلة غرق جزر في بابوا غينيا الجديدة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة التغير المناخي، وهي القضية التي تؤثر بشكل خاص على الجزر المنخفضة.

وأضاف أن هذه المشكلة تحتاج إلى استجابة عاجلة من جانب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتحتاج إلى تكاتف الأطراف المعنية من أجل تحقيق التنمية الحضرية، داعيا إلى بذل الجهود بهذا الشأن واتخاذ خطوات فعلية لمعالجة هذه القضايا والالتفات إلى قضايا الدول ذات الظروف المشابهة.

كما أشاد الوزير باستضافة مصر لمؤتمر كوب 27، والذي شارك فيه عام 2022 في منتجع شرم الشيخ والتي وصفها بـ المدينة الساحرة، مشيرا إلى أن المؤتمر انتهى إلى سلسلة من الاتفاقات تتعلق بتمويل الدول الأكثر تضررا من تلوث المناخ، وهو ما تتطلع بلاده إلى تنفذيه بشكل عملي.