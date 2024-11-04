تقييمات الصف السادس الابتدائي 2024 الأسبوع السابع دراسات.. رابط التحميل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:14 مساءً - رابط تقييمات الصف السادس الابتدائي 2024.. أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الحصول على تقييمات الصف السادس الابتدائي 2024 الأسبوعية في جميع المواد، للأسبوع الدراسي الحالي.

تقييمات الصف السادس الابتدائي 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه على الطلاب الراغبين في الحصول على تقييمات الصف السادس الابتدائي 2024 الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها.

رابط تقييمات الصف السادس الابتدائي 2024

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على تقييمات الصف السادس الابتدائي 2024، من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: رابط تقييمات الصف السادس الابتدائي 2024.

طريقة الحصول على تقييمات الصف الثاني الإعدادي 2024

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

- اختيار المنصات التعليمية.

- اختيار أيقونة بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار المرحلة الإعدادية.

- اختيار الصف الثاني الإعدادي.

- اختيار التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية.

- اختيار المادة التي ترغب بالحصول على التقييمات الخاصة بها.

طريقة أداء التقييمات الأسبوعية

حددت وزارة التربية والتعليم، الطريقة الصحيحة لأداء التقييمات الأسبوعية للطلاب، والتي تتمثل في تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى 3 مجموعات بالتساوي، ويتم توزيع التقييمات الأسبوعية على هذه المجموعات، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة التنويع في التقييمات الأسبوعية، لضمان قياس نواتج التعلم المستهدفة.

الهدف من أداء التقييمات الأسبوعية

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من التقييمات الأسبوعية، هو التأكد من مدى تحقق لوائح التعلم المتضمن في تعلم الدروس التي درسها خلال الأسبوع، ويتم إجراء بثلاثة اختبارات متكافئة، وتوزيعها على طلاب الفصل بأسلوب يراعي اعتماد كل طالب على ما لديه من معارف ومهارات.

احتساب الواجبات والتقييمات من أعمال السنة

وأكدت الوزارة، أن الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية يتم احتسابها ضمن أعمال السنة للطلاب، ويتم خصم الدرجات من الطالب الذي يتكاسل عن أداء الواجبات والتقييمات الأسبوعية.