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رابط التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي 2024 - أخبار كلمتك

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رابط التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي 2024 - أخبار كلمتك

رابط التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - رابط تقييمات الصف الثاني الإعدادي 2024.. يبحث العديد من طلاب المرحلة الإعدادية عن رابط تقييمات الصف الثاني الإعدادي 2024 في مادة العلوم وجميع المواد الدراسية الأخرى للمرحلة.

رابط تقييمات الصف الثاني الإعدادي 2024

يمكن للطلاب الحصول على التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية في جميع المواد الدراسية التي يدرسها طلاب الصف الثاني الإعدادي، من خلال الضغط على الرابط التالي: رابط تقييمات الصف الثاني الإعدادي 2024.

رابط تقييمات الصف الثاني الإعدادي 2024

طريقة الحصول على تقييمات الصف الثاني الإعدادي 2024

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

- اختيار المنصات التعليمية من الشريط الموجود أعلى الشاشة.

- اختيار أيقونة بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار المرحلة الإعدادية.

- اختيار الصف الثاني الإعدادي.

- اختيار التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية.

- اختيار المادة التي ترغب بالحصول على التقييمات الخاصة بها.

رابط التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي بكافة المواد

- للحصول على التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي في مادة اللغة العربية، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

- للحصول على التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي في مادة اللغة الإنجليزية، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

- للحصول على التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي في مادة الرياضيات، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

رابط تقييمات الصف الثاني الإعدادي 2024

- للحصول على التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي في مادة العلوم، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

- للحصول على التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي في مادة math، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

- للحصول على التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي في مادة Science، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

- للحصول على التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

- للحصول على التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

إلغاء التقييمات الأسبوعية

وبشأن الأنباء المتداولة حول إلغاء التقييمات الأسبوعية للطلاب، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة للشائعات المتداولة لإلغاء التقييمات الأسبوعية، ويستمر عقد التقييمات الأسبوعية للطلاب طبقًا للقرارات الصادرة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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