وفاة مغترب يمني بالسعودية بطريقة مؤلمة - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني بالسعودية بطريقة مؤلمة - أخبار كلمتك

النائب حازم الجندي: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

النائب حازم الجندي: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - هل الحكم الصادر ضد أحمد فتوح يمنعه من السفر؟.. خبير قانوني يجيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - هل الحكم الصادر ضد أحمد فتوح يمنعه من السفر؟.. خبير قانوني يجيب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعد التعديل».. مواعيد عرض «مش روميو وجوليت» بالمسرح القومي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعد التعديل».. مواعيد عرض «مش روميو وجوليت» بالمسرح القومي - أخبار كلمتك

الزراعة تحدد كمية تقاوى فدان الفول بـ 30 كيلو - أخبار كلمتك

الزراعة تحدد كمية تقاوى فدان الفول بـ 30 كيلو - أخبار كلمتك

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

بالأرقام، تعرف على جهود مصر في التحول الرقمي 2023 - أخبار كلمتك

بالأرقام، تعرف على جهود مصر في التحول الرقمي 2023 - أخبار كلمتك

دوري المحترفين، شوط أول سلبي بين راية وسبورتنج - أخبار كلمتك

دوري المحترفين، شوط أول سلبي بين راية وسبورتنج - أخبار كلمتك

تونس تتقدم على المغرب بهدف في الشوط الأول بدورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

تونس تتقدم على المغرب بهدف في الشوط الأول بدورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

لنشر الوعي بمخاطرها، أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - أخبار كلمتك

لنشر الوعي بمخاطرها، أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

توأمة بين المدارس الحكومية والخاصة بالجيزة لسد عجز المدارس الرسمية لغات (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
توأمة بين المدارس الحكومية والخاصة بالجيزة لسد عجز المدارس الرسمية لغات (صور) - أخبار كلمتك

توأمة بين المدارس الحكومية والخاصة بالجيزة لسد عجز المدارس الرسمية لغات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام سير العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

حيث تفقد عطية مدارس الشهيد اللواء مصطفى الخطيب الرسمية للغات، وحضر فيها طابور الصباح، وتابع صعود الطلاب إلى الفصول بعد انتهاء الطابور، وتفقد دورات المياه والفصول الدراسية، وأكد على تواجد الإشراف بالفناء والأدوار. كما أكد على صعود المعلمين مع الطلاب بعد انتهاء الطابور.

be49afc9c9.jpg
f9e8f304b7.jpg

 توأمة بين المدارس الحكومية والخاصة بالجيزة لسد عجز المدارس الرسمية لغات

كما تفقد مدرسة الشهيد العقيد محمد صلاح الدين رياض للتعليم الأساسي، حيث تفقد الفصول والفناء، ومدرسة الفيروز الرسمية للغات، تفقد فيها الفصول الدراسية وفصول رياض الأطفال ودورات المياه، ومدرسة الشهيد إيهاب مرسي الرسمية للغات، حيث تفقد الفصول الدراسية، وفصول رياض الأطفال.

وفي نهاية جولته التفقدية، توجه مدير تعليم الجيزة إلى مبنى إدارة حدائق أكتوبر التعليمية، ثم إلى إدارة الشيخ زايد التعليمية لحضور ندوة تثقيفية.

981f3eb4be.jpg
1a12569cfd.jpg

عمل توأمة بين المدارس الحكومية والخاصة لسد عجز المدارس الرسمية لغات

كما أمر وكيل وزار التربية والتعليم بالجيزة بعمل توأمة بين المدارس الحكومية والخاصة لسد عجز المدارس الرسمية لغات في مدارس إدارة حدائق اكتوبر التعليمية. ونزول الموجهين إلى المدارس للتدريس لصالح أبنائنا الطلاب.
 

كما تابع القافلة التعليمية بقيادة سمية الخطيب وكيل المديرية والمتواجدة في إدارة حدائق أكتوبر للاطمئنان على استقرار العملية التعليمية، وعلى إدارة المتابعة بالمديرية.

d0f619ef5b.jpg
7e92f4a93d.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

السيسي يتوجه اليوم إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق