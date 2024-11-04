رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري - أخبار كلمتك

برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى

وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.

وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.

وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.

وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق