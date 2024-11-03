“البحوث الإسلامية” يعلن انطلاق الأسبوع الثاني للدعوة الإسلاميَّة بالتعاون مع جامعة أسيوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني للدعوة الإسلاميَّة والذي يُعقد بجامعة أسيوط بعنوان: «العقيدة وبناء الإنسان»، على مدار ثلاثة أيام بداية من غدٍ الاثنين وحتى الأربعاء القادم، حيث تشرف عليه الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة بالمجمع.

وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف البرامج والفعاليات الدعوية والتوعوية بما يحقق دور ورسالة الأزهر الدعوية والتوعوية، وبإشراف من فضيلة وكيل الأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.



“البحوث الإسلامية” يعلن انطلاق الأسبوع الثاني للدعوة الإسلاميَّة بالتعاون مع جامعة أسيوط

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن هذه الأسابيع الدعوية التي بدأ الأول منها بالجامع الأزهر وتستمر فعالياتها في جميع محافظات الجمهورية تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الأمانة العامَّة للَّجنة العليا للدَّعوة بالأزهر الشَّريف والتي تعمل على تنفيذ خطة دعوية توعوية تتناول بناء الإنسان من جميع جوانبه: الفكريَّة، والعقديَّة، والاجتماعيَّة.

وتعمل على ترسيخ منظومة القيم والأخلاق والمثل العليا في المجتمع، مضيفًا أن المجمع حريص على التعاون المثمر والفعال مع المؤسسات والهيئات والجامعات، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على اختلاف فئاته وتنوع ثقافاته، ومناقشة أهم القضايا التي تلامس واقع هذا الجمهور وتشكل جزءًا مهمًا في حياتهم.



فيما أوضح د. حسن يحيى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، أن اللقاءات التي تُنفذ خلال الأسبوع الدعوي الثاني تتناول عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها: «العقيدة الإسلاميَّة.. مفهومها وخصائصها»، «منهجيَّة التعامل مع نصوص القرآن والسُّنَّة»، «العلم والدين.. علاقة طرديَّة أم عكسيَّة»، ويحاضر فيها عدد من علماء الأزهر الشريف.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.