وزير الصحة يتفقد أعمال مبنى الامتداد الرئيسي لمعهد ناصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:05 مساءً - الأحد 03/نوفمبر/2024 - 08:02 م 11/3/2024 8:02:57 PM

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مبنى الامتداد الرئيسي، لمستشفى معهد ناصر، بإجمالي 600 سرير داخلي، و160 سرير رعاية مركزة، و85 حضانة.

الأولوية الكبيرة للتوسع في المشروعات الصحية والإنشاءات الجديدة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير، أكد الأولوية الكبيرة للتوسع في المشروعات الصحية والإنشاءات الجديدة بجميع محافظات الجمهورية، وعلى رأسها مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك من خلال تطويره ليصبح أكبر مدينة طبية في مصر الدولة والشرق الأوسط.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مبنى الامتداد الرئيسي لمعهد ناصر يتضمن قسما للغسيل الكلي الذي يضم 120 ماكينة غسيل كلي، وقسما للنساء والتوليد، ويشمل 2 غرفة عمليات، و2 كشك ولادة، وأسرة داخلية، إلى جانب قسم الأشعة ويضم (2 جهاز رنين، و3 جهاز مقطعية، و5 أشعة عادية، و5 سونار، و5 ايكو)، فضلًا عن قسم المعامل، وبنك دم تخزيني، وكبسولات العلاج بالأكسجين، ووحدة تأخر الإنجاب وتشمل (10 أسرة داخلي، ومعمل، وعمليات)، بالإضافة إلى قسم العمليات، ويضم 27 غرفة عمليات، وصيدليات صرف داخلية، إكلينيكية موزعة على الأدوار.

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