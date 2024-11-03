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مديرة صندوق النقد الدولي: مصر أظهرت قوة غير مسبوقة رغم التحديات التي تمر بها المنطقة - أخبار كلمتك

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مديرة صندوق النقد الدولي: مصر أظهرت قوة غير مسبوقة رغم التحديات التي تمر بها المنطقة - أخبار كلمتك

مديرة صندوق النقد الدولي: مصر أظهرت قوة غير مسبوقة رغم التحديات التي تمر بها المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:13 مساءً - قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن هناك قوة غير مسبوقة أظهرتها مصر خلال هذا التوقيت غير المسبوق في المنطقة.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، أن هناك تقدير كبير من الصندوق للشراكة مع مصر وكل الدعم لاستقرارها، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات.

وتابعت كريستالينا جورجييفا»، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنها شرفت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان اللقاء مثمرا وملهما،

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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