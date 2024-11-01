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مصطفى بكري: الجيش المصري لديه عقيدة وطنية لا يمكن أن تتغير - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري: الجيش المصري لديه عقيدة وطنية لا يمكن أن تتغير - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: الجيش المصري لديه عقيدة وطنية لا يمكن أن تتغير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:51 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنّ الدولة المصرية والجيش المصري يواجه العديد من الشائعات وذلك لزعزعة ثقة الشعب المصري في جيشه وقيادته السياسية، لافتاً إلى أن جيش مصر لا يقبل التعاون مع إسرائيل، ولا يقبل التعاون مع أحد إلا دفاعا عن الأمن القومي

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار "، على قناة "صدى البلد" مساء اليوم، أن الشعب المصري واعي ويعلم حجم التحديات التي تحيط بالدولة المصرية من كل الاتجاهات وهذا الشعب لا يمكن ان يفرط في قيادته وجيشه، موضحاً أن الجيش المصري لا يمكن ان يسمح بمثل هذه الأفعال، والجيش المصري لديه عقيدة وطنية لا يمكن ان تتغير.

وأوضح أن الجيش المصري ضحى بآلاف الأشخاص من أشرف الرجال للحفاظ على الدولة المصرية وعلى الأرض، مدافعا عن كيان الدولة وعن الأمن والاستقرار والخونة هم من حاولوا بيع سيناء مقابل 8مليارات دولار.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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