مصطفى بكري: الجيش المصري لديه عقيدة وطنية لا يمكن أن تتغير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:51 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنّ الدولة المصرية والجيش المصري يواجه العديد من الشائعات وذلك لزعزعة ثقة الشعب المصري في جيشه وقيادته السياسية، لافتاً إلى أن جيش مصر لا يقبل التعاون مع إسرائيل، ولا يقبل التعاون مع أحد إلا دفاعا عن الأمن القومي

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار "، على قناة "صدى البلد" مساء اليوم، أن الشعب المصري واعي ويعلم حجم التحديات التي تحيط بالدولة المصرية من كل الاتجاهات وهذا الشعب لا يمكن ان يفرط في قيادته وجيشه، موضحاً أن الجيش المصري لا يمكن ان يسمح بمثل هذه الأفعال، والجيش المصري لديه عقيدة وطنية لا يمكن ان تتغير.

وأوضح أن الجيش المصري ضحى بآلاف الأشخاص من أشرف الرجال للحفاظ على الدولة المصرية وعلى الأرض، مدافعا عن كيان الدولة وعن الأمن والاستقرار والخونة هم من حاولوا بيع سيناء مقابل 8مليارات دولار.