مصر تجدد التزامها بالتعهدات الدولية لدعم اللاجئين والمهاجرين رغم التحديات الاقتصادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:51 مساءً - أكد السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر، التزام مصر بتعهداتها الدولية تجاه اللاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى جهود الدولة المستمرة في هذا المجال.

وأوضح بدوي، خلال مشاركة مصر في «مؤتمر فيينا للهجرة»، اليوم، أن مصر تستضيف أكثر من عشرة ملايين مهاجر ولاجئ وتوفر لهم الخدمات اللازمة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية.

كما أبرز ضرورة تبني مقاربة شاملة لموضوعات الهجرة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد، بما في ذلك البعد الإنساني والتنموي، مؤكدًا أهمية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

وشدد على أن الهجرة يمكنها أن تسهم في جهود التنمية بدول المصدر والعبور والمقصد، وأنها لا يجب أن تُختزل في مكافحة الهجرة غير الشرعية فقط.

ودعا مساعد وزير الخارجية، إلى تفعيل مبدأ «تقاسم المسؤولية والأعباء» بين الدول المتقدمة والدول المستقبلة للاجئين، بما يخفف من الضغوط التي تواجهها الدول المستقبلة ويسهم في تحقيق التوازن في التعامل مع قضية الهجرة عالميًا.