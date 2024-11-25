الرياضة - 11:02 - رئيس الوزراء يفتتح الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة اليوم الاثنين، والذي ينظمه اتحاد الصناعات في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة 18 قطاعًا صناعيًا، وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية.

ويهدف المعرض والملتقى الثالث للصناعة إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية (العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، والدولية) للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويناقش الملتقى، التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وآليات مواجهتها نحو مستقبل صناعي أفضل، بجانب تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتفعيل الشراكات والتعاون مع الكيانات الاقتصادية والصناعية بالدول العربية والإفريقية والأوروبية، فضلا عن مناقشة دور مؤسسات القطاع الخاص في إعداد وتطوير الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية.