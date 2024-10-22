محافظ القاهرة: مستعدون للمشاركة مع المجتمع المدني في الترويج لمسار العائلة المقدسة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:59 مساءً - شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الندوة التي أقامها نادى روتاري مدينة نصر حول محاور إحياء مسار العائلة المقدسة، والترويج لها سياحيًا على مستوى العالم بحضور عبد الفتاح فرحات رئيس نادى روتاري مدينة نصر، والدكتور شريف أديب محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من المحافظين السابقين، والبرلمانين، والفنانين، والكتاب.

وأكد محافظ القاهرة أن مسار العائلة المقدسة من المشروعات القومية التي بذلت فيها الدولة جهدًا كبيرًا ليصبح مشروعًا سياحيًا ودينيًا يجذب السياح من كل دول العالم خاصة وأن مصر تنفرد بهذا المسار.

وأشار محافظ القاهرة إلى استعداد المحافظة للمشاركة مع المجتمع المدني في الترويج لمسار العائلة المقدسة، مؤكدًا أهمية دور المجتمع المدني ومشاركتهم ولو بالأفكار في إحداث تغيير بالشارع بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وأوضح محافظ القاهرة خلال الندوة أن المحافظة لديها رؤية لتطوير القاهرة، وإعادة إحياء المناطق الأثرية، وتحويل العاصمة لمتحف مفتوح.