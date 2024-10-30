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مبيعات "هيونداي توسان" تتفوق على 4 علامات لـ"ستيلانتس" في أمريكا بالربع الثالث من 2024 - أخبار كلمتك

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مبيعات "هيونداي توسان" تتفوق على 4 علامات لـ"ستيلانتس" في أمريكا بالربع الثالث من 2024 - أخبار كلمتك

مبيعات "هيونداي توسان" تتفوق على 4 علامات لـ"ستيلانتس" في أمريكا بالربع الثالث من 2024 - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:58 مساءً - في سبتمبر عام 2020، أطلقت "هيونداي Hyundai" الجيل الرابع من سيارتها الكروس أوفر SUV المدمجة "توسان Tucson" والتي حققت نجاحا منذ ظهورها حتى تم تقديم نسخة فيس ليفت في ديسمبر عام 2023، ومؤخرا وبعد انقضاء الربع الثالث من العام الجاري 2024، استطاعت السيارة أن تتفوق في مبيعاتها على 4 علامات تجارية مملوكة لمجموعة "ستيلانتيس Stellantis" بالسوق الأمريكية.
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وحققت "توسان" وحدها مبيعات نحو 53,801 سيارة وهو رقم يتجاوز المبيعات الإجمالية للعلامات "فيات Fiat"، "ألفا روميو  Alfa Romeo"، "دودج Dodge" و"كرايسلر Chrysler" والتي بلغت نحو 51,406 سيارة فقط خلال نفس الفترة.
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وبالرغم من انخفاض مبيعات "توسان" بنسبة 5% مقارنة بالشهور التسعة الأولى من العام الماضي، إلا أنها ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 2% خلال الربع الثالث من 2024 مقابل نفس الفترة من 2023 وبالرغم من انها نسبة متواضعة إلا أنها تمكنت من التغلب على علامات "ستيلانتس" بتفوق.
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ووفقا لتقرير "هيونداي موتور أمريكا" فإن المبيعات الإجمالية للعلامة التجارية خلال الربع الثالث من العام بلغت نحو 210,971 سيارة بارتفاع نحو 5% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وخلال سبتمبر وحده بلغت مبيعات الشركة نحو 62,491 سيارةبانخفاض 9% مقارنة بنفس الشهر عام 2023، فيما ارتفعت مبيعات سياراتها الهجينة بنسبة 36%.

أما بالنسبة لعلامات ستيلانتيس فقد كان أداء "فيات" خلال الربع الثالث ضعيفًا حيث لم تسجل سوى 100 سيارة شهريًا بإجمالي 316 سيارة فقط على مدار ثلاثة شهور، بينما كان أداء "ألفا روميو" أفضل قليلاً، حيث سجلت نحو 2,049 سيارة في نفس الفترة، فيما انخفضت مبيعات "دودج" بنسبة 43% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي لتسجل نحو 26,559 سيارة ووصلت مبيعات "كرايسلر" إلى 22,482 سيارة فقط.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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