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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

فيلم Emilia Pérez يحطم الرقم القياسي لجوائز الأوسكار بـ 13 ترشيحا - أخبار كلمتك

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فيلم Emilia Pérez يحطم الرقم القياسي لجوائز الأوسكار بـ 13 ترشيحا - أخبار كلمتك

فيلم Emilia Pérez يحطم الرقم القياسي لجوائز الأوسكار بـ 13 ترشيحا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 05:50 مساءً - حطم الفيلم المكسيكي الفرنسي، Emilia Pérez، الرقم القياسي، لأكثر فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، يتم ترشيحة لجوائز الأوسكار، بعد ترشحه لنيل 13 جائزة في حفل الأوسكار بنسخته الـ ٩٧.

 أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة  منذ قليل، أسماء المرشحين، لنيل جوائز الأوسكار في نسختها الـ97، لعام 2025.

وجاءت القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار كالتالي:ـ

 

أفضل ممثل في دور مساعد

يورا بوريسوف - Anora

كيران كولكن - A Real Pain

إدوارد نورتون - A Complete Unknown

جاي بيرس -  The Brutalist 

جيريمي سترونج -  The Apprentice

أفضل ممثلة في دور مساعد

مونيكا باربارو - A Complete Unknown

أريانا جراندي - Wicked

فيليسيتي جونز - The Brutalist

إيزابيلا روسيليني - Conclave

زوي سالدانا - Emilia Pérez

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

أفضل تصميم أزياء

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

أفضل فيلم قصير حي

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

أفضل مكياج وتصفيف شعر

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

أفضل موسيقى تصويرية أصلية

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

أفضل سيناريو مقتبس

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

أفضل سيناريو أصلي

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

أفضل ممثل دور رئيسي

أدريان برودي - The Brutalist

تيموثي شالاميه - A Complete Unknown

كولمان دومينجو - Sing Sing

رالف فاينس - Conclave

سيباستيان ستان - The Apprentice

أفضل ممثلة في دور رئيسي

سينثيا إريفو - Wicked

كارلا صوفيا جاسكون - Emilia Pérez

مايكي ماديسون - Anora

ديمي مور - The Substance

فيرناندا توريس - I’m Still Here

أفضل فيلم تحريك

Flow  

Inside Out 2  

Memoir of a Snail  

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl 

The Wild Robot  

أفضل تصوير

The Brutalist  

Dune: Part Two 

Emilia Pérez  

Maria  

Nosferatu  

أفضل مخرج

شون بيكر - Anora

برادي كوربيت - The Brutalist

جيمس مانجولد - A Complete Unknown

جاك أوديار - Emilia Pérez

كورالي فارجيت - The Substance

أفضل فيلم وثائقي طويل

Black Box Diaries

No Other Land  

Porcelain War  

Soundtrack to a Coup d’Etat  

Sugarcane

أفضل فيلم وثائقي قصير

Death by Numbers 

I Am Ready, Warden 

Incident 

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra 

أفضل مونتاج

Anora  

The Brutalist 

Conclave  

Emilia Pérez 

Wicked  

أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية

I’m Still Here  

The Girl with the Needle

Emilia Pérez  

The Seed of the Sacred Fig 

Flow

أفضل أغنية أصلية

El Mal من فيلم Emilia Pérez

The Journey من فيلم The Six Triple Eight

Like a Bird من فيلم Sing Sing

Mi Camino من فيلم Emilia Pérez

Never Too Late من فيلم Elton John: Never Too Late

أفضل إنتاج

The Brutalist 

Conclave  

Dune: Part Two  

Nosferatu  

Wicked 

أفضل صوت

A Complete Unknown 

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot 

أفضل مؤثرات صوتية

Alien: Romulus 

Better Man 

Dune: Part Two  

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked 

أفضل فيلم

Anora  

The Brutalist  

A Complete Unknown  

Conclave  

Dune: Part Two 

Emilia Pérez 

I’m Still Here 

Nickel Boys

The Substance

Wicked  

موعد حفل الأوسكار 2025

وحددت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، يوم ٢ مارس ٢٠٢٥، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ٩٧.

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة رسميًّا، أن المذيع الساخر كونان أوبراين، سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم 2025.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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