مشاهير العرب - رانيا منصور تروج لشخصيتها في فيلم «لأول مرة» بطولة تارا عماد (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:26 مساءً - روجت الفنانة رانيا منصور، لشخصيتها في فيلم «لأول مرة» بطولة النجمة تارا عماد، والمقرر عرضه في 22 من يناير بدور العرض.

وشاركت رانيا منصور، البوستر الخاص بها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليه: «هبة بتحاول تستحمل كل حاجة عشان المركب تمشي، استنوا هبة في فيلم لأول مرة، بدايةً من يوم 29 يناير في جميع السينمات في مصر».

أحداث فيلم لأول مرة

ويدور فيلم لأول مرة، حول خالد وغادة، زوجان يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سرًا خطيرًا ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة. تكشف تلك الليلة المثيرة توترات عميقة في علاقتهما.

أبطال فيلم لأول مرة

فيلم لأول مرة، من بطولة الثنائي تارا عماد وعمر الشناوي، إلى جانب عدد من الفنانين، أبرزهم: نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، وآخرين، والعمل من تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم «كاملة» في 2022.