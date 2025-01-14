مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. عندما يعمل أكرم حسني طيارا وهنيدي محاميا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:26 مساءً - تفصلنا أيام قليلة على بدء شهر رمضان الكريم 2025، لذلك كثرت التساؤلات من المواطنين عن مهن الممثلين في دراما رمضان القادم، حيث تنوعت المسلسلات الأعمال التليفزيونية بين الاجتماعية والشعبية والتشويقية والكوميدية وغيرها.

تعرف على مهن النجوم في مسلسلات رمضان 2025

تميزت مسلسلات رمضان 2025 هذا الموسم بتنوع مهن الفنانين وقصصهم وشخصياتهم، مما جعل الجمهور يتعلق بكل دور، ويتساءل عن مهن النجوم الذين قدموها، لذا، يسلط موقع «الأسبوع ، الضوء على مهن أبرز النجوم وأدوارهم في مسلسلات شهر رمضان 2025.

مهنة أحمد السقا في مسلسل العتاولة

أحمد السقا بطل مسلسل العتاولة ظهر في شخصية بطل تراجيدي، يُدعى نصار ويقوم بدور لص تبحث عنه الشرطة، وتدور أحداث المسلسل في مدينة الإسكندرية.

مهنة محمد رجب في مسلسل الحلانجى

يقدم محمد رجب شخصية طه الحلنجي، وهو يتمتع بهذه الصفة في كل أمور الحياة، نافيًا عن نفسه تهمة النصب على الناس، أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

مهنة أحمد داود في مسلسل الشرنقة

يجسد أحمد داود شخصية حازم إبراهيم، محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا مظلمة حول أعمال غير قانونية داخل الشركة.

مهنة مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا

الفنان مصطفى شعبان يجسد دور، تاجر آثار و يدخل في مشكلة أمام منذر رياحنة وهو ينتمي لنوعية الأعمال الصعيدية.

مهنة أكرم حسني في مسلسل الكابتن

يقوم الفنان أكرم حسني بدور طيار في رمضان 2025، بمسلسل «الكابتن» من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري، ويشاركه البطولة أية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، محمد رضوان، وآخرين.

مهنة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور

تجسد الفنانة دنيا سمير غانم، بمسلسل«عايشة الدور»، شخصية سيدة مطلقة ضمن أحداث العمل، وتمر بالعديد من المفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، والمسلسل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

مهنة الفنان محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال

يجسد محمد هنيدي خلال العمل، في مسلسل شهادة معاملة أطفال، دور محامي شرير يلعب بالبيضة والحجر، وهي شخصية يقدمها لأول مرة، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية.

مهنة أحمد مكي في مسلسل الغاوي

ينافس الفنان أحمد مكي، في رمضان 2025 بمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي بعنوان «الغاوي»، إذ بهذه التجربة يتخلى مكي عن عباءة مسلسل «الكبير أوي»، والتي اعتاد الجمهور مشاهدته فيها منذ سطوع نجمه على الساحة الفنية، حيث يظهر للمرة الأولى بدور غير كوميدى، إخراج ماندو العدل وتأليف هاني سرحان، وبطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وغيرهم من الفنانين.