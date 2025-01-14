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3 شركات تبحث عن الفرصة الكبرى في "شارك تانك" الليلة على CBC - أخبار كلمتك

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3 شركات تبحث عن الفرصة الكبرى في "شارك تانك" الليلة على CBC - أخبار كلمتك

3 شركات تبحث عن الفرصة الكبرى في "شارك تانك" الليلة على CBC - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:35 مساءً - تعرض قناة "CBC" مساء اليوم الأربعاء حلقة جديدة، ضمن الموسم الثالث من برنامج "شارك تانك مصر" لتقديم الفرص إلى الشركات الناشئة الجديدة.

ويتنافس خلال الحلقة كل Robo desk وهي شركة مصریة تقدم خدمات البرمجیات لنظم التواصل مع العملاء للشركات الكبیرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، وتركز على تقدیم أحدث تقنیات الذكاء الاصطناعي التي تم تطویرھا بالكامل في معاملھا المصریة.


أما الشركة الثانية فهي ZURI وهي علامة تجارية للحقائب المختلفة والعملية، ومعني "زوري" جميلة بالأفريقي، حيث يتم تصنيع الحقائب في ورش مصریة والخامات من الصین ومصر ولدى الشركة حوالي ٥٠ منتجًا بأحجام وألوان مختلفة.

الشركة الثالثة هي ANF وهي الشركة الأولى في أفریقیا والشرق الأوسط في إنتاج قماش "Spunlace" الذي يسُتخدم في المنادیل المبللة والمنتجات الطبیة والشخصیة، وتأسست الشركة لتوطین الصناعة في مصر وتقديم حلول متطورة بجودة عالمية تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

الموسم الثالث من برنامج شارك تانك

يعرض "شارك تانك" الموسم الثالث كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حصريًا على قناة CBC ومنصة  WATCHIT.

ويقدم "شارك تانك" فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.

 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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