مشاهير العرب - «تعرضت للخيانة».. صبا مبارك تكشف عن مفاجأة بعد عرض «وتر حساس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 04:11 مساءً - تصدرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تصريحاتها الأخيرة عن الخيانة وتفاصيل تعرضها لها التي فجرتها خلال لقائها الأخير في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه افعلامية لميس الحديدي عبر شاشة on.

أبرز تصريحات صبا مبارك عن «الخيانة»

وفي هذا السياق، كشفت صبا مبارك خلال لقائها مع برنامج «كلمة أخيرة» عن رفضها لفكرة الخيانة، مشيرة إلى أنها إذا تعرضت لديها سوف تعتبر ذلك الشخص غير موجود، موضحة أنها ترفض الارتباط بشخص لديه زوجة وأبناء، موضحة ولا بيكون عندي احترام له عامة، أنا تعرضت للخيانة، ومش بحس إني ممكن أقبل أعملها في حد.

كما أضافت صبا مبارك: أن فكرة مسلسل «وتر حساس» الذي عرض عبر شاشة ON، أن الخيانة غير مبررة، مشيرة إلى أن أننا توصلنا لهذه النتيجة، أن الخيانة غير مبررة، رغم كل المذابح التي حدثت في المسلسل.

وتابعت صبا مبارك، أنها ترفض الانتقام بجميع أشكاله، قائلة: «أكيد لا، مش هقدر أعمل كده، الشخصية الانتقامية بالنسبة لي شيء مرعب، أن يحقق الشخص شيء ما في دماغه ويعتبره عدلا بإيذاء أحد، ده شيء مؤلم جدًا ويدخل في شريعة الغاب».

قصة مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس حول 3 صديقات، وتبدأ علاقتهم بالانهيار بعد معرفة إنجي المقدم، حيث أن زوجها محمد علاء على علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، التي تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في مسلسل «وتر حساس» عدد كبير من نجوم الفن، وهم: «صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هايدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسي، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعي، ونورا مهدى» والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.