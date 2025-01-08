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مشاهير العرب - بطولة خالد النبوي.. عدد حلقات مسلسل سراب ومواعيد عرضه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بطولة خالد النبوي.. عدد حلقات مسلسل سراب ومواعيد عرضه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة خالد النبوي.. عدد حلقات مسلسل سراب ومواعيد عرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 04:11 مساءً - مسلسل سراب.. تصدر مسلسل سراب بطولة خالد النبوي، التريند ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقات الأولى منه، ليحقق بذلك تفاعلا كبيرًا بين الجمهور.

عدد حلقات مسلسل سراب

ويتكون مسلسل سراب من 10 حلقات، وهو من بطولة خالد النبوي، ومن إخراج أحمد خالد ومن كتابة هشام هلال.

موعد عرض مسلسل سراب

أعلنت منصة «TOD» عن موعد عرض مسلسل «سراب»، والذي بدأت عرض أولى حلقاته أمس، الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، حيث قدمت الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل حصريًا عبر المنصة.

خالد النبوي يستعد لمسلسل سراب

أحداث مسلسل سراب

وتدور أحداث مسلسل «سراب» في إطار اجتماعي، حيث يعمل خالد النبوي في البورصة، ويتم الكشف من خلال المسلسل عن عالم البورصة والصفقات والاستغلال الذي يحدث فيه، بينما تؤدي يسرا اللوزي دور دكتورة وهي زوجة الفنان خالد النبوي ولديها طفل يسمى «زين»، الذي تتخلله مفاجأة تدور في إطار تشويق، وهي واقعة اختفاء الطفل زين الذي يبلغ من العمر سبع سنوات بشكل مفاجئ، ما يتسبب في حالة صدمة كبيرة لـ والديه حتى يعود الطفل سالمًا، وتتصاعد الأحداث والإثارة والغموض خلال فترة اختطافه.

مسلسل سراب
مسلسل سراب

مسلسل سراب

ويذكر أن أحداث مسلسل «سراب» مقتبسة من المسلسل الأسترالي العالمي الشهير Seven Types of Ambiguity، الذي عُرض لأول مرة خلال عام 2017، والذي كان يدور حول اختطاف طفل صغير يُدعى سام.

أبطال مسلسل سراب

يشارك في بطولة هذا المسلسل مجموعة من أبرز نجوم الفن، بقيادة خالد النبوي الذي يؤدي دور بطل الأحداث، إلى جانب يسرا اللوزي التي تؤدي دور الزوجة، وهاني عادل، إنجي المقدم، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، ديامان بوعبود، أحمد وفيق، وأحمد مجدي.

كما يشارك في العمل مجموعة من الممثلين المتميزين الذين يضيفون أبعادًا مختلفة للشخصيات، ويضيفون عمقًا على السياق الدرامي. المسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد، مما يزيد من حماسة الجمهور لمشاهدته

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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