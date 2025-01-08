مشاهير العرب - غدًا.. احتفالات الثقافة بالعام الجديد بمركز إبداع بيت السحيمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:51 مساءً - ينظم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفلاً موسيقياً غنائياً للفنان «أحمد عبد الرحمن والأصدقاء» وذلك في الثامنة مساء غداً الخميس 9 يناير، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد، وضمن أنشطتها الفنية.

تتضمن فقرات الحفل تقديم باقة من أجمل وأشهر أغنيات احتفالات العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

ويشارك الفنان أحمد عبد الرحمن الحفل مجموعة من الفنانين المصريين الأصدقاء والأساتذة الأكاديميين المُتخصصين في الموسيقى والأغاني العالمية منهم السوبرانو «ريهام ذو الفقار، ليديا زكي، جهاد عصام». الميتزو سوبرانو «سلمى فايد، هبة شريف»، التينور «أحمد النقيب، محمود عزمي . الباريتون بشر شقير، والباص نادر ناجي.

كما يصاحبهم الأصدقاء العازفين مروة عمرو عبد المنعم على «آلة الفيولينة»، تامر البرازيلي «إليكتريك جيتار»، ميرنا جمال «ألة الفلوت»، ريهام زيدان «باص جيتار»، رامي فايز «بيركشن».

جدير بالذكر أن عبد الرحمن فنان أكاديمي مُتخصص في آلة الجيتار والغناء الكلاسيكي والأوبرالي، وله العديد من الدراسات المتقدمة في مجال الموسيقى منها دبلوم الأداء من الأكاديمية الملكية بلندن، وصولاً إلى الماجستير والدكتوراه في العلوم الموسيقية بجامعة الإسكندرية، وهو أستاذ لآلة الجيتار بدار الأوبرا المصرية، وأيضًا أستاذ خبير للجيتار بالعديد من الكليات والمعاهد الموسيقية المُتخصصة في مصر. أسس أوركسترا حورس الوتري للجيتار وفرقت Los Gitanos - Radio rai، وشارك بالعزف والغناء في العديد من المحافل داخل وخارج البلاد منها المشاركة بمهرجان «العلمين» بدورته الأولى والثانية. وتمثيل مصر بــ«منديال الجيتار» في «Volos فولوس» باليونان لأربع دورات متتالية.