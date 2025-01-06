مشاهير العرب - «ياه».. تامر عاشور يكشف عدد وأسماء أغاني ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 09:01 مساءً - الفنان تامر عشور.. يتصدر الفنان تامر عاشور التريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما كشف عبر حسابه الشخصي، تبادل الصور والفيديوهات على موقع الانستجرام، عن عدد أغاني وأسماء البومه الجديد «ياه».

تامر عاشور

كشف الفنان تامر عاشور، عن موعد أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان «ياه»، والذى من المقرر طرحه يوم 15 يناير الجاري.

كتب تامر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع X، «أن شاء الله البوم «ياه»، كامل يوم 15 يناير على القناه الرسمية اليوتيوب وجميع المنصات». الفنان عاشور: 12 أغنية، من البوم «ياه»، حبيبي القديم، غيبة الحبايب، دراما، مكرهتوش، جم شرفوا، مرتحناش، الله يحنن، حبك رزق، يوم ما تنسى، قصر بعيد، ماشيين.

صناع العمل

يتعاون المطرب في الألبوم، مع الشعراء، عليم، أحمد المالكي، ومحمود عبد الله، وحسام سعيد، ومحمود عبد الله، عمرو المصري، محمد بنداري، أحمد عيسى، ومن الملحنين، محمدي، محمد مدين، أحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي، ومن الموزعين إلهامي وأدهم دهيمة، وأحمد إبراهيم، وأحمد أمين، وعمرو الخضري.

حفل ختام العام لـ تامر عاشور

وأحيا الفنان تامر عاشور، حفل ختام العام، بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وسط حضور الآلاف من الجمهور، الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

ويعد هذا الحفل الأول للفنان تامر عاشور في الإسكندرية «نظام الجلوس»، حيث جلس كل الحضور علي كراسي، علي عكس كل حفلاته التي أحياها بالإسكندرية مسبقا وكانت بنظام «الوقوف».

وقدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها «هيجيلي موجوع، كلموها عني، تيجي نتراهن» بالإضافة إلى تقديمه أحدث أغانيه «ياااه» لايف للمرة الأولي.