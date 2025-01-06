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اتحاد الكتاب يناقش "علاقة اللغة اللاتينية بالإسبانية" (صور) - أخبار كلمتك

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اتحاد الكتاب يناقش "علاقة اللغة اللاتينية بالإسبانية" (صور) - أخبار كلمتك

اتحاد الكتاب يناقش "علاقة اللغة اللاتينية بالإسبانية" (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:14 مساءً - عقدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، الندوة الشهرية للجنة الترجمة بالاتحاد برئاسة الدكتور أحمد الحسيسي، تحت عنوان "علاقة اللغة اللاتينية باللغة الإسبانية"، وذلك بمقر الاتحاد بالزمالك.

ندوة علاقة اللغة اللاتينية بالإسبانية

تحدثت فى الندوة الدكتورة جيهان أمين رئيس قسم اللغة الاسبانية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة وأستاذة الأدب الأمريكي اللاتيني ومنسق برنامج الترجمة التخصصية، عن أمريكا اللاتينية ولماذا تتحدث أمريكا اللاتينية باللغة الإسبانية، وحكت بأسلوب شائق كيف غيرت رحلات أميريجو فسبوتشي خارطة العالم بعد أن كان يظن بسطحية الأرض.

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وأسهبت الدكتورة جيهان أمين في وصف عادات الأصليين من هذه البلاد وتأثير لغتهم الأصلية على اللغة الأسبانية، وأن غينيا الاستوائية لم تزل تتحدث باللغة الإسبانية وسط كل هذه الدول التي تتحدث بالفرنسية والانجليزية، ورسمت لوحة واضحة عن الصراع الأمريكي لضم الولايات الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية والتي تنتشر فيها اللغة الإسبانية، وكيف كان القرن التاسع عشر هو قرن تحول حقيقي نتيجة الرحلات التي قامت بها أسبانيا والبرتغال إلى القارة الجديدة.

ومن أمريكا اللاتينية انتقلت الدكتورة جيهان أمين إلى الأندلس، حيث عاشت الحضارة العربية لعدة قرون تاركة آثارا كثيرة تنبهت أخيرا لها أسبانيا لتعطيها الاهتمام اللائق بها، وألقت الضوء خلال حديثها على التدريس في الجامعة لهذه اللغات، وماهو البرنامج التخصصي سواء في جامعة القاهرة أو الجامعات الأخرى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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