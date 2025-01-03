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مشاهير العرب - لأول مرة.. بشرى وإسلام صبري يتعاونان مع «مارفل» في أفلام مشتركة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لأول مرة.. بشرى وإسلام صبري يتعاونان مع «مارفل» في أفلام مشتركة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لأول مرة.. بشرى وإسلام صبري يتعاونان مع «مارفل» في أفلام مشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 10:16 مساءً - احتلت النجمة بشرى والموسيقار إسلام صبري أعلى محركات بحث جوجل، بعد ما فجرت مفاجأة من العيار الثقيل في بداية عام 2025، بإعلانهما عن التعاون مع شركة مارفل الدولية في أفلام مشتركة بين الشركتين، و هو الأول من نوعه في مصر والوطن العربي.

بشري

أكدت الفنانة بشرى أن التعاون يتم بشكل مباشر بين الشركتين ولا يوجد أي شركات توزيع من الوطن العربي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق مع أي شركة توزيع، نظرًا لملكية شركتها لحقوق هذه الأفلام.

محمد رمضان
محمد رمضان

ترشيح محمد رمضان لأفلام سوبر هيرو

وجرى ترشيح الفنان محمد رمضان ليكون أول النجوم المشاركين في هذه الأفلام، إذ إنها أفلام سوبر هيرو ولكن ببصمة شرقية، ومن المقرر الإعلان عن باقي التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

الموسيقار إسلام صبري

أعمال الموسيقار إسلام صبري

ويعد الموسيقار إسلام صبري من أهم الموسيقيين في الوطن العربي، نظرًا لتقديمه سلسلة من الأعمال الناجحة علي المستوي العربي والعالمي، وسبق له العمل في هوليوود بأكثر من عمل مثل «The Bourne Ultimatum، وJoker وThe Mummy».

الفنانه بشري

آخر أعمال بشرى

وكان آخر أعمال الفنانة بشرى مسلسل «طبيبة شرعية» وشارك في بطولته بجانب بشرى عدد من النجوم أبرزهم: «صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم» وآخرين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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