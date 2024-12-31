أبرز المعارك الموسيقية خلال 2024، بدأت بالبحراوي ونجل شعبولا وانتهت برامي صبري وويجز وهذا رأي النقاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - برغم أن عام 2024، شهد نجاحا كبيرا لعدد من نجوم الغناء، إلا وأن الساحة الغنائية شهدت أيضا ما يشبه المعارك الغنائية، هذا اللون الذي أصبح متواجدا خلال الفترة الماضية بين أسماء كبيرة في الحقل الغنائي.

وفي شهر مايو 2024، تفاجأت الساحة الفنية، بمعركة غنائية بين عدوية شعبان عبد الرحيم و رضا البحراوي ووصل الأمر الى تهديدات على العلن وبلاغ للنائب العام، وكل هذا بسبب أغنية صغير أنا صغير.

وبدأ الأمر حينما خرج نجل شعبان عبد الرحيم وهدد رضا البحراوي، بعدما اعتدى الأخير على أغنيته وغنائها دون الرجوع له بحسب ما أكده “عدوية”، الأمر الذي أثار غضب الجمهور بسبب ما وصلت له الساحة الغنائية، خاصة أن الأزمة ما زالت مستمرة بين الطرفين.

رامي صبري وويجز

وفي شهر نوفمبر الماضي، شهدت الساحة معركة غنائية بين نجمين كبيرين وهما رامي صبري وويجز، وتصدر الأخير التريند مؤكدا أن “رامي” يحاول دائما التقليل من أغاني مطربي الراب.

واشتعلت المعركة بين الثنائي حتي بعد تدخل الوسطاء لمحاولة حل الخلاف، إلا وأن أستمر ويجز في السخرية من رامي صبري، برغم أن الأخير أكد أنه سامحه ويعتبره شقيقه الأصغر.

هل أخطأ رامي صبري؟

في هذا السياق تحدث أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي بأكاديمية الفنون عن رأيه في معركة ويجز ورامي صبري وعن ما جري في الساحة الفنية

وقال أشرف عبد الرحمن في تصريح خاص لكلمتك:" أن رامي صبري، لم يسئ إلى ويجز أثناء حديثه عن الراب، بل أن عبر عن رأيه الفني وقال أن لا يفهم شئ من الكلمات وهذه طبيعة أغاني الراب، لأ هذه النوعية من الأغاني مستحدثه علينا وبها كلمات سريعة يجب التركيز معها بشكل جيد للوصل إلي معناها لذلك رامي صبري كان رأيه فني وهذا لم يسئ ولا يغضب ويجز في شئ مطلقا، لأنه لم يتجاوز في حقه بل قال رأيه الفني الطبيعي

وأضاف أشرف: “بينما ويجز نقل الموضوع إلي مكان أخر ورده كان ليس في محله وبه تجاوز في حق رامي برغم أن الأخير لم يرد الإساءة وهذا أمر يحسب له، لأن ويجز سخر منه مجددا الأمر الذي أغضب زوجة رامي صبري وردت بدلا من زوجها ”.

الصراعات الفنية موجودة في كل زمان ومكان

وأكد أشرف عبد الرحمن أن هذه المسائل جدلية وليست من الرقي الفني، خاصة عندما تكون بين اثنين يتمتعان بشعبية جماهيرية كبيرة، مشيرا إلى أن الصراعات الفنية موجودة في كل العصور ومن عصر لآخر تختلف شكل هذه الصرعات، على سبيل المثال أم كلثوم كانت منافسا كبيرا لعبد الوهاب ولكن لم يكن هناك تجاوزات ولا تعدٍ بالألفاظ، وأيضا كان هناك صراعا بين العندليب وفريد الأطرش ولكن لم يكن هناك تراشق بالألفاظ بينهما ولا تجاوزات وكان في ذلك الوقت هناك منافسة شريفة وكانت لصالح الفن، ونحن حاليا نعيش أزمة اخلاقية، والفنان في العصر الماضي كان قدوة أخلاقية، قبل أن يكون قدوة فنية.

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