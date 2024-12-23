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طرح البرومو التشويقي لمسلسل "سراب" لخالد النبوي - أخبار كلمتك

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طرح البرومو التشويقي لمسلسل "سراب" لخالد النبوي - أخبار كلمتك

طرح البرومو التشويقي لمسلسل "سراب" لخالد النبوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - تستعد منصة "tod" لعرض مسلسل "سراب"، أحدث أعمالها الأصلية خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل، حيث أطلقت الصفحات الرسمية للمنصة البرومو والبوستر التشويقي للعمل.

مسلسل "سراب" مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، وهو مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity.

أحداث المسلسل 

تنطلق الأحداث من واقعة اختفاء طفل يبلغ من العمر سبع سنوات بشكل مفاجئ، مما يدخل والداه في حالة من الصدمة واليأس.


يعود الطفل سالمًا، لكن الغموض يبقى حول ما حدث. التحقيق يكشف علاقات معقدة وأسرارًا دفينة، مما يجعل الجميع يواجهون صراعات أخلاقية ومفاجآت غير متوقعة.

يقوم ببطولة مسلسل "سراب" النجم الكبير خالد النبوي، ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم الفن بينهم يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وتولت شركة "S Productions"  تنفيذ إنتاج العمل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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