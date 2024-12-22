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مشاهير العرب - مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 6.. القصة الحقيقية لجرائم «الدارك ويب» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 6.. القصة الحقيقية لجرائم «الدارك ويب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 6.. القصة الحقيقية لجرائم «الدارك ويب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:42 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه 6.. تصدرت الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه، عقب عرضها على قناة dmc، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتريند محرك البحث جوجل، وذلك بعدما تناولت جرائم «الدارك ويب» التي تعد واحدة من أخطر الجرائم في الوقت الراهن.

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 6

عرضت الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه، الجمعة الماضية، بعنوان «تفاحة»، وتناولت أحداثها جرائم الدارك ويب، وكان بطل الحلقة الفنان سليمان عيد، الذي كان يجسد شخصية الدكتور «سمير» ولديه عيادة خاصة به.

مسلسل ساعته وتاريخه
مسلسل ساعته وتاريخه 6

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة السادسة

شهدت الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه، قيام الدكتور سمير بخياطة جرح «ظاظا» الذي يجسد شخصيته الفنان الشاب إسلام خالد، بعد حدوث مشاجرة بينه وبين صديقه تسبب في جرحه.

مسلسل ساعته وتاريخه
مسلسل ساعته وتاريخه 6

وتبين من الحوار الذي دار بين «سمير» و«ظاظا» أن الأخير كان يبحث عن شقيقه المفقود في ظروف غامضة، وهو ما دفعه للاشتباك مع صديقه لطلب المال اللازم لدفعه لأصحاب المحال والمنازل المزوّدة بكاميرات مراقبة، وذلك بهدف تتبع مسار شقيقه الذي اختفى.

الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه

واكتشف ظاظا خلال أحداث الحلقة أن «سمير» يعمل في فيديوهات الدارك ويب، حيث يكتشف أن شقيقه «بندق» قُتل بطريقة مماثلة لتلك التي خطط لها «سمير» لقتله، حيث يتم تخدير الضحية، ثم تقييده، ومن ثم تشريحه وتصوير الواقعة بالكامل ويتم بيعيها.

ووضع سمير لظاظا مخدرا في المشروب، وقام بتأييده في السرير، ليظهر في لايف على صفحات الـ«دارك ويب» وهو يقطع جثمانه أجزاء بالسكين وهو حي، ولكن ينجح ظاظا في الإفلات من السرير.

وينجح في وضع دكتور سمير مكانه على السرير، وفى هذه اللحظة يكتشف أنه السبب وراء اختفاء شقيقه الأصغر الذي اختفى في ظروف غامضة، وأن دكتور سمير خطفه وقتله وقطعه أشلاء ليظهر لايف على «الدارك ويب» مقابل ملايين الجنيهات.

مسلسل ساعته وتاريخه
مسلسل ساعته وتاريخه 6

مواعيد مسلسل ساعته وتاريخه

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه، عبر قنوات dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 10 مساء، بجانب عرضه على منصة «Watch it» الرقمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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