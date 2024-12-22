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إيرادات فيلم "المخفي" تصدم أبطاله.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

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إيرادات فيلم "المخفي" تصدم أبطاله.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

إيرادات فيلم "المخفي" تصدم أبطاله.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - حقق فيلم المخفي الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو عبدالجليل إيرادات، أمس السبت، وصلت إلى 180 جنيها ليأتى في آخر قائمة الإيرادات، ومن المحتمل أن يتم رفعه من دور العرض السينمائية نظرًا لضعف إيراداته.

أحداث فيلم المخفي

 تدور أحداث فيلم "المخفي" حول شاب تخرج حديثًا، ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله. 

 

وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

جدير بالذكر أن فيلم المخفي يتضمن نخبة من النجوم، وهم: عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج محمد الشورى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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