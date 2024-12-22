مشاهير العرب - نزار الفارس لدوللي شاهين: مش عارف أغض بصري.. والأخيرة ترد: أنا حرانة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - دوللي شاهين.. حالة من الجدل أثارها الإعلامي العراقي نزار الفارس، بسبب حلقته مع الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، حيث اعترض على ملابسها القصيرة التي ارتدتها خلال الحلقة، ووضعها في موقف محرج.

دوللي شاهين ونزار الفارس

وقال نزار الفارس، خلال استضافته لـ دوللي شاهين: «أستأذنك لو أخلع الجاكيت وتغطي رجلك، ربنا سبحانه وتعالى أمرني بغض البصر، كيف أنا أحاورك وأغض البصر».

ورديت عليه دوللي شاهين معبرة عن استيائها من السؤال، مشيرة إلى انتهاك خصوصيتها، وجاء ردها: «مش من حقك أنا كده أزعل عشان دا انتهاك لخصوصيتي وحريتي، أنت لو عندك دريس كود كنت بلغني به قبل التصوير، وأنا حرانة وما ينفعش أحط حاجة على رجلي».

دوللي شاهين

وانتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، مؤخرا من تسجيل دويتو بعنوان «لو كنت جاري»، مع المطرب العراقي تيسير السفير، ومن كلمات حيدر الأسير، ألحان همام حسن، توزيع و مكس محب الرواي.

آخر أعمال دوللي شاهين

وتعيش الفنانة دوللي شاهين، حالة من النشاط الفني، حيث طرحت عدد من الأغنيات «انا الحاجة الحلوة، ست البنات، حوش الدلع، حكاية بن، حبيبتي يا أمي، الملكة QUEEN» التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب.

أغنية أنا الحاجة حلوة لدوللي شاهين

أغنية «أنا الحاجة الحلوة» من كلمات السيد على، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب، والكليب من إخراج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفي أحمد، اشراف فني موسيقي احمد عبد العزيز.

وطرحت دوللي شاهين، أغنيتها الجديدة «روح زورن»، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

والأغنية من كلمات جوزيف حرب، وألحان فولكور، وتوزيع أحمد عبد العزيز، اخراج مؤمن يوسف، وتصوير محمد السيد، استوديو السيد علي.