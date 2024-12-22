فستان الزفاف وش السعد على ياسمين رئيس في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - أطلت الفنانة ياسمين رئيس على جمهورها للمرة الأولى هذا العام وهي مرتدية فستان الزفاف خلال شهر مايو الماضي، وحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز داخل القلعة، وعاشت لحظات سعيدة مع زوجها ووسط حضور صديقاتها من داخل الوسط الفني وخارجه.

فيلم الفستان الأبيض

وللمرة الثانية ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بفيلم “الفستان الأبيض” الذى شاركت به خلال الدورة الماضية لمهرجان الجونة السينمائي، مرورًا بعرضه في السينمات بعد ذلك، وهو الفيلم الذى دارت أحداثه حول "فستان الزفاف"، حيث دارت أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

الهنا اللى انا فيه

وللمرة الثالثة ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بالفستان الأبيض خلال أحداث فيلمها الأخير “الهنا اللى انا فيه” الذى شاركت فيه بجانب دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز، وارتدت ياسمين رئيس خلال أحداث العمل "فستان الزفاف" حيث دارت أحداث الفيلم حول شخصية الدكتور (أحمد)، والمهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويُفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

وكان قد اُقيم خلال الساعات الماضية العرض الخاص لفيلم اللايت كوميدي "الهنا اللي أنا فيه"، الذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، بالشيخ زايد، وذلك تمهيدا لعرضه بالسينمات.

وقالت بطلة الفيلم ياسمين رئيس على هامش حفل العرض الخاص: إنها تعتبر تجربة هذا الفيلم خيال علمي سواء بفكرته أو بطريقة تصويره وتنفيذه، مشيرة إلى أنها سعيدة بعودة التمثيل رفقة صديقتها المقربة الفنانة دينا الشربيني عقب مرور أكثر من 15 عاما على تمثيلهما معا في مسلسل يحمل اسم لقاء خاص تم طرحه في 2010.

وتابعت ياسمين رئيس: الفيلم يتحدث عن المشكلات الزوجية وقضية الزوجة الثانية وما تعانيه الزوجة الأولى ولكن في إطار كوميدي لايت ونصيحتي لكل شركاء الحياة أن لا ينصتوا لآراء الآخرين في حياتهم ويتبعوا قلوبهم فقط.

ويعد فيلم "الهنا اللي أنا فيه" أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز، ومن المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض 18 ديسمبر الجاري.

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