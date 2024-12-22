أغنية "ياه" لتامر عاشور تحقق مليون و400 ألف مشاهدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - استطاعت أغنية “ياه” التي طرحها المطرب تامر عاشور منذ أيام عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، تحقيق مشاهدات اقتربت من مليون و400 ألف مشاهدة.

وتفاعل مع الأغنية عدد من جمهور تامر عاشور بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير وكافة تطبيقات الموسيقى.

ويواصل تامر عاشور العمل على التجهيزات النهائية لأحدث ألبوماته الغنائية من بعد آخر ألبوم "تيجي نتراهن".

ألبوم تامر عاشور الجديد

وأكد مصدر مقرب من تامر عاشور في تصريح خاص لـ “كلمتك”، أن المطرب اقترب من طرح ألبومه الجديد، مشيرًا إلى أنه حاليا في مرحلة الاستقرار على القائمة النهائية للألبوم.

وأضاف المصدر، أن تامر عاشور من المفترض أن يطرح ألبومه الجديد خلال أسبوعين أي بعد ثلاثة أسابيع ليس أكثر، متابعا: “أنه يتعاون في ألبومه الجديد مع الشاعر محمود عليم في عدد من الأغاني، وذلك بعد نجاحهما معا في أغنية ”تيجي نتراهن"، مشيرا إلى أن الألبوم سيطرح كاملا وليس “سينجل”، ويسيطر عليه الطابع الدرامي في أغلب أغانيه.

حفا تامر عاشور في قصر عابدين

ومن ناحية أخرى، كان تامر عاشور قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في قصر عابدين، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية، ولاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، ومن أبرزها “تيجي نتراهن” و"هايجيلي موجوع"، وغيرهما.

ويستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي مميز في مدينة الإسكندرية يوم 28 ديسمبر 2024.



حفل تامر عاشور

وتتوفر تذاكر حفل تامر عاشور حصريًّا عبر موقع Tickets Mall، حيث من المتوقع أن تشهد التذاكر إقبالًا كبيرًا.

يشار إلى أن تامر عاشور يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة، ويتطلع جمهوره للاستمتاع بمجموعة من أجمل أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.