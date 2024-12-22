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محلل سياسي يكشف حقيقة وجود مقاتلي كوريا الشمالية على الجبهة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

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محلل سياسي يكشف حقيقة وجود مقاتلي كوريا الشمالية على الجبهة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف حقيقة وجود مقاتلي كوريا الشمالية على الجبهة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - قال الدكتور محمود الأفندي، المحلل السياسي من موسكو، إنه لا توجد أدلة أو إثباتات تؤكد وجود مقاتلين كوريين شماليين على الجبهة الأوكرانية الروسية، مشيرًا إلى أن هذه الشائعة تُعد محاولة لتبرير حاجة أوكرانيا المستقبلية إلى تعزيزات بشرية، نتيجة لاستنزاف الموارد البشرية للجيش الأوكراني بشكل كبير.

دخول جنود ألمان إلي ألمانيا

وأضاف الأفندي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الدفاع الألماني صرح بعدم إرسال جنود ألمان إلى أوكرانيا وفي الوقت نفسه، صدرت تصريحات من بعض دول حلف الناتو حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة روسيا، موضحا أن دخول هذه القوات يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

 

حق روسيا في حرب أوكرانيا


وأوضح الأفندي أن دخول قوات رسمية من جيش أجنبي إلى الحرب يُعطي روسيا الحق، بموجب القانون الدولي، في مواجهة هذه القوات، حتى لو كان ذلك داخل أراضيها، مضيفًا، أن أي مشاركة عسكرية لدول ضمن تحالف عسكري مثل الناتو تستوجب موافقة من الحلف بأكمله.

وأشار إلى أن الدول الغربية، برأيه، تسعى لإنقاذ أوكرانيا في اللحظات الأخيرة، في ظل الانهيار التدريجي للجيش الأوكراني، والذي يؤدي إلى نهايته بالكامل قريبًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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