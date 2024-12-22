رشوان توفيق يعيش حالة من النشاط الفني بهذه الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - يعيش الفنان رشوان توفيق حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي حيث يواصل تصوير دوره في مسلسل “وتقابل حبيب” الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

ومسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين، أنوشكا، ندي موسي والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

وفي نفس السياق ينتظر الفنان الكبير رشوان توفيق عرض فيلمه الأخير “الدشاش” الذى يشارك فيه مع الفنان محمد سعد، والذى عاد للسينما بعد غياب 5 سنوات توقيع المخرج سامح عبد العزيز، ويشكل تحدى فني قوي أمام «سعد» في إثبات نفسه داخل مساحة تمثيلية مختلفة بعيدة عن مساحة الكوميديا المعتادة.

وفيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق. ويأتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

وكان الفنان القدير رشوان توفيق، أكد رفضه اتخاذ إجراء قانوني ضد الفتاة التي زعمت أنه تزوجها رغم فارق السن الكبير بينهما.

الفنان رشوان توفيق

وتابع الفنان رشوان توفيق، خلال مداخلة تليفزيونية: أن الفتاة من عمر أحفاده وهي معجبة طلبت منه أن تلتقط معه صورة تذكارية خلال تكريمه، وأنه تزوج من زوجة فاضلة وعاشت معه في أفضل وأسوأ حالاته لمدة 62 عاما.

وأشار رشوان توفيق، إلى أن زوجته الراحلة لم تطلب منه أي شيء وكان يأخذ منها مصروفه كونه كان يعطيها أمواله ولا يهتم بأي شيء آخر.

وقال رشوان توفيق، إنه لم يعتزل الفن كما ترددت الشائعات من قبل، حيث شارك مؤخرًا في فيلم "أهل الكهف" وكتب عمرو عرفة إهداء خاصًّا له في نهاية التتر.

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