أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بمحافظة المنيا - أخبار كلمتك

أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بمحافظة المنيا - أخبار كلمتك

سعر ومواصفات هاتف انفينكس Infinix Hot 50 في مصر - أخبار كلمتك

سعر ومواصفات هاتف انفينكس Infinix Hot 50 في مصر - أخبار كلمتك

ضربة اسرائيلية قاضية مرتقبة على الحوثيين بصنعاء - أخبار كلمتك

ضربة اسرائيلية قاضية مرتقبة على الحوثيين بصنعاء - أخبار كلمتك

تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يفتتح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يفتتح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة - أخبار كلمتك

مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

الزناتي ينعي معلمًا توفي أثناء صلاة الظهر داخل مدرسة بأسيوط - أخبار كلمتك

الزناتي ينعي معلمًا توفي أثناء صلاة الظهر داخل مدرسة بأسيوط - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: الطلاب الأفارقة يمثلون 44% من الوافدين بالجامعات - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: الطلاب الأفارقة يمثلون 44% من الوافدين بالجامعات - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يكرم الحاصلين على المراكز الأولى في مشروع البطل الأوليمبي (فيديو) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يكرم الحاصلين على المراكز الأولى في مشروع البطل الأوليمبي (فيديو) - أخبار كلمتك

إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية - أخبار كلمتك

إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

طارق صبري يظهر في كواليس مسلسل الحلانجي (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طارق صبري يظهر في كواليس مسلسل الحلانجي (صور) - أخبار كلمتك

طارق صبري يظهر في كواليس مسلسل الحلانجي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - يواصل الفنان طارق صبري تصوير عدد من مشاهده ضمن أحداث مسلسل “الحلانجي” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

ويجسد صبري خلال أحداث العمل شخصية ضابط شرطة يحاول القبض على محمد رجب بسبب أعمال النصب التى يقوم بها.
 

ca3824a0b6.jpg

ومسلسل الحلانجي، من بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، والعمل من تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام.

 

b6cea7ab86.jpg


وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية الرئيسية التي يقدمها محمد رجب التي تتمتع بصفة النصب على الأخرين، ويتناول العمل جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.

ونشر محمد رجب، صورة من كواليس أول أيام تصوير مسلسل الحلانجي، وعلق عبر فيسبوك: «بسم الله توكلنا علي الله.. مسلسل الحلانجي رمضان 2025.. إنتاج: أستاذ ممدوح شاهين.. تأليف: محمود حمدان.. إخراج: معتز حسام.. رمضان 2025 مسلسل الحلانجي». 

cb7776ef0f.jpg

من ناحية أخرى، كان تعاقد الفنان محمود قابيل على المشاركة في بطولة مسلسل "الحلانجي" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وكان آخر أعمال الفنان محمد رجب هو مسلسل الونش المكون من ٤٥ حلقة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميمي جمال ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أول تعليق لـ بليك ليفلي بعد مقاضاتها جاستن بالدوني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق