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تيسير فهمى تكشف لـ"كلمتك" تطورات جديدة عقب إصابتها بمتحور كورونا الجديد - أخبار كلمتك

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تيسير فهمى تكشف لـ"كلمتك" تطورات جديدة عقب إصابتها بمتحور كورونا الجديد - أخبار كلمتك

تيسير فهمى تكشف لـ"كلمتك" تطورات جديدة عقب إصابتها بمتحور كورونا الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:25 مساءً - مازالت النجمة تيسير فهمي تتصدر مؤشرات البحث عربيا عقب إعلان إصابتها بمتحور كورونا الجديد الذي وصفته بــ “الشرس”.

تطورات الحالة الصحية لـ تيسير فهمي

وكشفت  تيسير فهمي لـ “كلمتك” تطورات جديدة فى حالتها الصحية قائلة:" حالتي الصحية فى تحسن تدريجي واتلقي برتوكول علاج منزلي دون الذهاب للمستشفي".

وأكدت أنها تتوجه بالشكر لكل جمهورها ومتابعيها من مصر ومختلف الدول العربية مطالبة إياهم بالدعاء لها لمرور أزمتها الصحية مع متحور فيروس كورونا الوبائي بشكل كامل.

 

أسباب ابتعاد تيسير فهمي عن الساحة الفني

 وفي وقت سابق، كشفت الفنانة تيسير فهمي، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة، مؤكدة أنها لا تشعر بالغياب بسبب عرض أعمالها القديمة عبر شاشات التلفزيون.

وقالت تيسير فهمي خلال تصريحات تليفزيونية: “عندما توقفت لم أشعر بالغياب لأن أعمالي القديمة تعرض على كل القنوات، والواحد مبيحسش أنه غاب عن الشاشة، لأنه بيفضل في تلاقي بين الجمهور والفنان حتى لو ابتعد النجم، لأن أعماله مستمرة في العرض".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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