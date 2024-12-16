أسعار تذاكر حفل روبي وحكيم في الشيخ زايد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:10 صباحاً - يحيي الفنان حكيم حفلا غنائيا مشتركا مع المطربة روبي في الشيخ زايد وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل روبي وحكيم في الشيخ زايد

ومن المفترض أن يقدم الثنائي حكيم وروبي خلال حفلهما بالشيخ زايد عددا كبيرا من أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وجاءت كالآتي، 350 جنيها و500 جنيه.

ومن ناحية أخرى، كانت قد أحيت الفنانة روبي واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في السعودية، ورفع حفلها شعار كامل العدد.

حفل روبي في السعودية

وظهرت روبي خلال الحفل بإطلالة قصيرة وقدمت عددا من الأغاني، ومنهم أغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كدة” وأغنية مع السلامة باي باي وغيرهم.

ومن ناحية أخرى، كانت النجمة روبي تعاقدت بشكل رسمي على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بمشاركة النجمة نيللي كريم في عمل يعيدهما من جديد للعمل بعد رائعة "سجن النسا".

وكانت آخر أعمال روبي الرمضاني خلال رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل "حضرة العمدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.