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أسعار تذاكر حفل روبي وحكيم في الشيخ زايد - أخبار كلمتك

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أسعار تذاكر حفل روبي وحكيم في الشيخ زايد - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل روبي وحكيم في الشيخ زايد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:10 صباحاً - يحيي الفنان حكيم حفلا غنائيا مشتركا مع المطربة روبي في الشيخ زايد وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل روبي وحكيم في الشيخ زايد 

ومن المفترض أن يقدم الثنائي حكيم وروبي خلال حفلهما بالشيخ زايد عددا كبيرا من أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وجاءت كالآتي، 350 جنيها و500 جنيه.

ومن ناحية أخرى، كانت قد أحيت الفنانة روبي واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في السعودية، ورفع حفلها  شعار كامل العدد. 

حفل روبي في السعودية 

وظهرت روبي خلال الحفل بإطلالة قصيرة وقدمت عددا من الأغاني، ومنهم أغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كدة” وأغنية مع السلامة باي باي وغيرهم. 

ومن ناحية أخرى، كانت النجمة روبي تعاقدت بشكل رسمي على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بمشاركة النجمة نيللي كريم في عمل يعيدهما من جديد للعمل بعد رائعة "سجن النسا".

 

 

 

وكانت آخر أعمال روبي الرمضاني خلال رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل "حضرة العمدة".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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