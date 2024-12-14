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مشاهير العرب - وفاة الدكتور هشام القطان زوج الدكتوره لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وفاة الدكتور هشام القطان زوج الدكتوره لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة الدكتور هشام القطان زوج الدكتوره لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - رحل عن عالمنا، اليوم السبت 14 ديسمبر، الدكتور هشام القطان، زوج الدكتوره لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، وشيعت الجنازة عقب صلاة المغرب من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة.

وتقدم الفنانون والعاملون بدار الأوبرا المصرية، بخالص التعازي والمواساة للدكتورة لمياء زايد ولعائلتها وأسرة الراحل، سائلين الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ذويه الصبر والسلوان.

الدكتورة لمياء زايد

لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية

وفي وقت سابق، أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتورة لمياء زايد، رئيس قسم تصميم وإخراج الباليه بالمعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون، للعمل رئيسًا للهيئة العامة للمركز الثقافي (دار الأوبرا المصرية)، وذلك، خلفًا للدكتور خالد داغر، والذي انتهت مدة انتدابه.

لمياء زايد رئيس دار الأوبر المصرية

والدكتورة لمياء زايد، هي رئيس قسم تصميم واخراج الباليه، بالمعهد العالي للباليه، بأكاديمية الفنون، وقد شغلت منصب عميد المعهد منذ عام ٢٠١٥ وحتى عام ٢٠١٨.

كما شاركت في عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة -كصوليست-، ثم مدربة ومخرجة منفذة، ثم رئيسة بعثة في عدة دول، منها: فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكندا وموسكو.

وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز، منها: جائزة مهرجان كوريا للفن، جائزة مهرجان الموسيقى العربية، جائزة عام الصداقة بين مصر والصين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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