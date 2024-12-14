مشاهير العرب - وفاة الدكتور هشام القطان زوج الدكتوره لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - رحل عن عالمنا، اليوم السبت 14 ديسمبر، الدكتور هشام القطان، زوج الدكتوره لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، وشيعت الجنازة عقب صلاة المغرب من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة.

وتقدم الفنانون والعاملون بدار الأوبرا المصرية، بخالص التعازي والمواساة للدكتورة لمياء زايد ولعائلتها وأسرة الراحل، سائلين الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ذويه الصبر والسلوان.

لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية

وفي وقت سابق، أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتورة لمياء زايد، رئيس قسم تصميم وإخراج الباليه بالمعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون، للعمل رئيسًا للهيئة العامة للمركز الثقافي (دار الأوبرا المصرية)، وذلك، خلفًا للدكتور خالد داغر، والذي انتهت مدة انتدابه.

والدكتورة لمياء زايد، هي رئيس قسم تصميم واخراج الباليه، بالمعهد العالي للباليه، بأكاديمية الفنون، وقد شغلت منصب عميد المعهد منذ عام ٢٠١٥ وحتى عام ٢٠١٨.

كما شاركت في عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة -كصوليست-، ثم مدربة ومخرجة منفذة، ثم رئيسة بعثة في عدة دول، منها: فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكندا وموسكو.

وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز، منها: جائزة مهرجان كوريا للفن، جائزة مهرجان الموسيقى العربية، جائزة عام الصداقة بين مصر والصين.