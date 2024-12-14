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مشاهير العرب - «الدكتور» يسرق بأساليب مبتكرة.. تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الدكتور» يسرق بأساليب مبتكرة.. تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الدكتور» يسرق بأساليب مبتكرة.. تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 09:26 صباحاً - مسلسل ساعته وتاريخه.. عرضت قنوات dmc الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه، التي حملت عنوان «فنان دكتور»، وشهدت أحداثا مشوقة.

الحلقة 4 من مسلسل ساعته وتاريخه

وتناولت الحلقة 4 من مسلسل ساعته وتاريخه، قضية سرقة العقارات التي يتركها أصحابها لسنوات، بدافع السفر أو الهجرة، وتعد واحدة من أهم القضايا التي تقبلها المحاكم المصرية بشكل يومي.

مسلسل ساعته وتاريخه 4

وشهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل ساعته وتاريخه ظهور الفنان محمد شاهين الذي قدم شخصية «الدكتور»، واحد من أخطر لصوص شقق، وقام بسرقة أكثر من 51 شقة في أرقى مناطق القاهرة والجيزة، بأسلوب مبتكر، وغير تقليدي.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه

وبدأت أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 4، بدخول «الدكتور» شقة كابتن طيار يدعى فاروق الشاذلي لسرقتها بعدما سرقة مفاتيحها، ليفاجئ بوجود «نهلة» فتاة ليل داخل الشقة.

مسلسل ساعته وتاريخه 4

وانتحل «دكتور» شخصية فاروق الشاذلي كي لا تكشف الفتاة أنه لص، وتوالت الأحداث ليكشف لها «الدكتور» شخصيته الحقيقة، ويطلب من «نهلة» مساعدته في سرقة المجوهرات والتماثيل الموجودة في الشقة، ولكنها ترفض.

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 4

وأرادت «نهلة» الفرار من «دكتور» بعدما حاول قتلها، فوضعت له المادة المنومة في مشروبه، ومن ثم فتحت هاتفه باستخدام بصمته واكتشفت هويته الحقيقة وأنه مُلقب بـ«دكتور» وتفاجأت بجرائمه السابقة.

وانتهت الحلقة الرابعة من مسلسل «ساعته وتاريخه»، باكتشاف نجل فاروق الشاذلي بعد عودته من السفر أن «دكتور» منتحل شخصية والده، وأخبر نجل فاروق حارس العقار أنه تم اختراق شقة والده، واستطاعت «نهلة» الهروب قبل دخولهما الشقة، وتم القبض على الـ«دكتور».

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه، عبر قنوات dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام 10 مساء، بجانب عرضه على منصة «Watch it» الرقمية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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